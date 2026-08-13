Денис Седашов

Украинский метатель копья Артур Фельфнер подвел итоги своего выступления на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме, где ему не удалось пробиться в финал.

Украинец отметил, что был готов показать лучший результат, но допустил технические ошибки. Слова приводит Суспильне Спорт.

Я не знаю, честно. У меня пока что нет вообще ответа. Все шло очень хорошо [в сезоне]. Не знаю, почему. Неудачная первая попытка? Не знаю, немного с техническими моментами не справился. Очень низко метнул копье. Если бы поднял немного выше, были бы в теории квалификационные метры. Но так получилось – не знаю, почему. На таких соревнованиях пока что не везет мне. Надеюсь, скоро будет лучше. Если честно, конечно, настраивался на первую попытку, но до третьей, последней, верил, что могу метнуть за 79 метров так точно. Артур Фельфнер

Фельфнер не вышел в финал ЧЕ-2026 в метании копья.