Фельфнер вошел в топ-5 на Бриллиантовой лиге в Дохе
Украинец отправил снаряд на 83,62 метра
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский метатель копья Артур Фельфнер показал пятый результат на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре.
В третьей попытке Фельфнер показал результат 83,62 метра, обновив лучший личный показатель сезона.
Победу в секторе одержал Румеш Таранга Патираге из Шри-Ланки (88,68 м).
На прошлой неделе Фельфнер выиграл золото на турнире Континентального тура в Лахти (83,11 м).
Также на этапе в Дохе бронзовую награду в прыжках в высоту завоевал украинец Олег Дорощук.