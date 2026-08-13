Стали известны призовые Свитолиной и других украинок за турнир в Торонто
Первая ракетка Украины заработала 297 315 долларов
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) получила 297 315 долларов призовых и 390 рейтинговых очков за выступление на турнире WTA 1000 в Торонто.
31-летняя украинка дошла до полуфинала, где уступила польке Иге Свентек (8 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 3:6.
Заработок других украинок на турнире:
Марта Костюк (1/8 финала) — $81 800
Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина (1-й раунд) — по $18 420
Победительница соревнований получит $1 085 220 и 1000 очков.
Свитолина – о выступлении в Торонто: «Благодарю каждого из вас – тех, кто не спал, смотрел, верил и поддерживал меня».
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