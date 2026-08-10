Владимир Кириченко

Бронзовый призер Олимпиады-2024, украинский метатель молота Михаил Кохан вышел в финал чемпионата Европы-2026 по лёгкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

Кохан вышел в финал с результатом 77,40 м. Он показал этот результат во второй попытке.

Этот результат стал четвертым среди всех участников квалификации.

Финал состоится во вторник, 11 августа. Начало – в 21.10. Трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».

Напомним, Ольга Бельченко завоевала историческую для Украины награду на юниорском ЧМ по лёгкой атлетике.