Украина приостановила чемпионат России по лёгкой атлетике
БПЛА снова потревожили страну-террористку
около 3 часов назадПодписаться в
Чемпионат России / Фото - Чемпионат
Чемпионат России-2026 по легкой атлетике в Екатеринбурге временно приостановлен. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.
Причиной является угроза атаки БПЛА.
«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников – спортсменов, зрителей, тренеров, судей – является главным приоритетом. О продолжении соревнований сообщим дополнительно».
Напомним, World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из России и Беларуси.
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