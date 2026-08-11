Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в метании молота
Украинец завоевал медаль с результатом 79,49 м
Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.
В финале соревнований по метанию молота решающей для Кохана стала пятая попытка, в которой он показал результат 79,49 м. В финал украинец вышел с четвертым показателем в квалификации (77,40 м).
Победу одержал венгр Бенце Галас с результатом 84,25 м, второе место занял немец Мерлин Гуммель (81,30 м).
Это первая награда для сборной Украины на этом турнире.
Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.