Сборная Украины – в топ-15 медального зачета чемпионата мира по параатлетике
Наша команда завоевала 15 наград
26 минут назад
Украинская сборная завоевала 15 медалей на чемпионате мира-2025 по паралегкой атлетике в Нью-Дели.
Отметим, чемпионами турнира стали: Владимир Пономаренко (толкание ядра, F12), Наталья Кобзарь (бег, 400 м, T37), Александр Яровой (толкание ядра, F20), Мария Помазан (толкание ядра, F35), Зоя Овсий (метание булавы, F51).
Итоговый медальный зачет ЧМ-2025 по параатлетике:
1) Бразилия – 15 золотых + 20 серебряных + 9 бронзовых (44 всего)
2) Китай – 13+22+17 (52)
3) Иран – 9+2+5 (16)
4) Нидерланды – 8+3+1 (12)
5) Польша – 8+2+6 (16)
6) Колумбия – 7+10+4 (21)
7) Соединенное Королевство – 7+5+13 (25)
8) Италия – 7+1+3 (11)
9) США – 6+9+12 (27)
10) Индия – 6+9+7 (22)
...15) Украина – 5+5+5 (15)
Напомним, на войне с россией погиб тренер по легкой атлетике.
