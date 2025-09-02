Икона прыжков с шестом, обладатель 35 мировых рекордов, Сергей Бубка поделился в разговоре с Le Figaro своим видением по поводу Армана Дюплантиса – шведского спортсмена, который продолжает превосходить рекорды и впечатлять стабильностью.

Каково ваше мнение о доминировании Армана Дюплантиса в прыжках с шестом с 2020 года?

Это замечательно для спорта и легкой атлетики иметь такого спортсмена, как «Мондо» (прозвище шведа). Он действительно доминирует в этой дисциплине – захватывающей и популярной. Я счастлив и горжусь видеть такой талант после завершения собственной карьеры. Это действительно великий спортсмен.

Как думаете, он и дальше будет устанавливать рекорды?

Да, уверен. Он прекрасно подготовлен, в отличной форме и, на мой взгляд, способен поднять планку еще выше.

Может ли появиться кто-то настолько же сильный, как он?

Пока что он лучше всех. Есть молодой грек Эммануил Каралис и филиппинец Эрнест Обьена, которые также прыгали за 6 метров. У них есть потенциал для роста. Но сейчас конкурировать с «Мондо» будет очень сложно.

Что вас больше всего впечатляет в нем?

Он невероятно стабилен. Каждый год бьет рекорды с детства. Впечатляют его стабильность, скорость, концентрация. И он вырос в спортивной семье. Я, кстати, соревновался с его отцом. Его последовательность и рекордные выступления – это настоящее чудо.

Давали ли вы ему советы?

Да, мы общались, в частности недавно в Монако на турнире Herculis. Я всегда откровенен с ним, делюсь идеями, хотя у него есть собственный тренер. У нас замечательные отношения, и я его очень уважаю. Это счастье для спорта – иметь такого спортсмена.

Хотели бы вы соревноваться против него?

С огромным удовольствием! В своей карьере я ценил соперников, они мотивировали меня установить 35 мировых рекордов. Я начинал с 5,81 м и завершил на 6,15 м, но верю, что мой предел был выше. Я стремился к 6,30 м. Против Дюплантиса это было бы невероятно – и, уверен, рекорд рос бы еще быстрее.

Могли бы вы преодолеть 6,30 м?

В моей карьере были очень высокие прыжки. На чемпионате мира 1991 года в Токио я преодолел 5,95 м, и японские ученые считали, что в идеальной попытке мог бы прыгнуть 6,37 м. В следующем году я установил рекорд 6,13 м там же, и они подсчитали – потенциально 6,34 м. В 1997 году в Афинах, когда выиграл шестое «золото» чемпионата мира, мой прыжок на 6,01 м оставил почти полметра запаса до планки. Это было давно,но я мог брать выше.

Какие главные качества нужны прыгуну с шестом?

Скорость, гимнастичность, психологическая устойчивость. Сила, конечно, тоже важна. Но решающим является современная и эффективная техника – она позволяет преодолевать новые высоты.