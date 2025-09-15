Владимир Кириченко

Ямаец Облик Севилл завоевал золото на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира-2025, который проходит в Токио.

Он показал результат 9,77 с. Это его первое золото чемпионатов мира на 100 м в карьере. Также это личный рекорд Севилла.

Еще один ямаец Кишан Томпсон завоевал серебро, а олимпийский чемпион-2024 американец Ноа Лайлс – бронзу.

Чемпионат мира по легкой атлетике. Токио, Япония. Бег на 100 м. Мужчины

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,77 с

2. Кишан Томпсон (Ямайка) – 9,82

3. Ноа Лайлс (США) – 9,89

Напомним, американка Тара Дэвис-Вудхолл с рекордом сезона выиграла чемпионат мира-2025.