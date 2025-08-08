Степанюк принесла Украине бронзу на чемпионате Европы U20
Украинка в финале преодолела дистанцию за 11,53 с
около 2 часов назад
Фото: ФЛАУ
Украинская легкоатлетка Ульяна Степанюк завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы U20, который проходит в Тампере (Финляндия).
В финальном забеге на дистанции 100 метров 19-летняя спортсменка финишировала третьей с результатом 11,53 секунды.
В полуфинале Ульяна установила личный рекорд — 11,50 секунды.
Чемпионкой стала 15-летняя итальянка Келли Дуалла, которая преодолела дистанцию за 11,22 секунды.
Европейское первенство среди юниоров продлится до 10 августа.
На чемпионате Украины по легкой атлетике разыграли первые комплекты наград.
Поделиться