Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник поделилась впечатлениями от квалификации чемпионата мира-2025. Спортсменке не удалось преодолеть необходимую высоту для выхода в финал. Слова приводит Суспільне Спорт.

Все хорошо, понравилось прыгать, публика и бешеная поддержка. Все было супер, но есть "но". Немного не хватило. Какой-то был разнобой в попытках, хотя я была уверена, что все будет хорошо. Не знаю, что случилось, какая проблема, но очень жаль.

Как таковых проблем не было. Только один раз сорвали мою метку, и я растерялась на 1,88 м. Я уже отмерила разбег как надо и выполнила вторую попытку удачно. Это был единственный момент. А так все хорошо, все спокойно, возможно слишком спокойно.

Не знаю, у меня нет слов, что помешало прыгнуть выше. Возможно, вот это чувство, что хочется пройти квалификацию, меня прижало.

Адреналина было именно столько [сколько надо]. Было очень большое желание, которое меня зажало. Не помешали ли погодные условия? Немного попали под дождь, но, если честно, я даже не обращала внимания на это. У меня в голове была только планка, так что было безразлично, что там происходит: кричат или не кричат, бегут или нет. У меня в голове был только разбег и все.

Бралось 1,92 м, а тут нет? И 1,93 м бралось. Как это подытожить... Очень повлияла, наверное, эта подготовка после зимнего сезона: тяжело выходила на лето, не было хороших прыжков в тренировочном процессе. Это немного сыграло со мной неудачную шутку, потому что не было такой стабильности по разбегу. Хотелось, чтобы это было стабильно, а в каждой попытке получалось по-разному. Ловила этот момент, где можно было лучше поймать себя в отталкивании, но бывало такое, что немного ошибалась.