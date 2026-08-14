Украинка принесла Италии золото чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике
Для нее это первая победа в карьере на уровне континентального турнира
На чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме, определились медалистки в женском тройном прыжке.
Победу с личным рекордом одержала итальянская спортсменка Дарья Деркач – 14,60 метра.
Для нее это первая победа в карьере на уровне континентального турнира.
Отметим, что 33-летняя Деркач – родилась в Виннице, в 2002 году она переехала в Италию, которую представляет на международных турнирах с 2013 года.
Чемпионат Европы по легкой атлетике. Бирмингем, Великобритания. Тройной прыжок. Женщины
1. Дарья Деркач (Италия) – 14,60 м
2. Салия Гисс (Бельгия) – 14,46
3. Александра Начева (Болгария) – 14,40
Напомним, украинец Артур Фельфнер не вышел в финал ЧЕ-2026 в метании копья.
Поделиться