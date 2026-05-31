Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате. Несмотря на завоеванную золотую награду с результатом 1.97 метра, спортсменка осталась критичной к своим показателям. Слова приводит Суспільне Спорт.

Соревнования были хорошими, девушки хорошо прыгали. Конечно, результат — нехороший. Не такой я ожидала от первого летнего старта.

Я довольна, что открыла свой сезон и имею больше времени подготовиться к чемпионату Европы и абсолютному ЧМ. Конечно, я хочу много прыгать на более чем два метра — это моя главная цель.