«Не такого результата ожидала»: Магучих критически оценила свое золото на этапе Бриллиантовой лиги
Несмотря на первое место в Марокко, украинка ожидала от себя большего
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате. Несмотря на завоеванную золотую награду с результатом 1.97 метра, спортсменка осталась критичной к своим показателям. Слова приводит Суспільне Спорт.
Соревнования были хорошими, девушки хорошо прыгали. Конечно, результат — нехороший. Не такой я ожидала от первого летнего старта.
Я довольна, что открыла свой сезон и имею больше времени подготовиться к чемпионату Европы и абсолютному ЧМ. Конечно, я хочу много прыгать на более чем два метра — это моя главная цель.
Напомним, для лидера сборной Украины соревнования в Марокко стали дебютными в летнем сезоне-2026.
