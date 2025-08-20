Олег Гончар

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) временно отстранил 28-летнюю легкоатлетку Алину Ярошину с 14 июля текущего года из-за обнаружения в ее допинг-пробе запрещенных веществ — остарина и RAD140. Об этом говорится в перечне отстраненных спортсменов на сайте НАДЦ.

Ярошина, которая специализируется на беге на 400 метров, находится на этапе рассмотрения дела. Окончательное решение по ее дисквалификации будет объявлено позже.

Спортсменка в июне 2025 года победила на командном чемпионате Украины с личным рекордом 53,25 секунды, а также дебютировала за сборную на чемпионате Европы в Мадриде.

Напомним, ранее на четыре года дисквалифицировали за допинг украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук.