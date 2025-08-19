Денис Седашов

В решении Athletics Integrity Unit, опубликованном на официальном сайте, указано, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сначала просила открыть пробу В, однако затем отказалась от этого шага.

Марине Бех-Романчук предлагали подписать соглашение о признании вины, что позволило бы сократить срок дисквалификации на один год. Однако Бех-Романчук категорически отказалась.

Напомним, что Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года.