Марина Бех-Романчук не согласилась на сделку по сокращению дисквалификации
Украинку дисквалифицировали на четыре года
22 минуты назад
Фото: Getty Images
В решении Athletics Integrity Unit, опубликованном на официальном сайте, указано, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сначала просила открыть пробу В, однако затем отказалась от этого шага.
Марине Бех-Романчук предлагали подписать соглашение о признании вины, что позволило бы сократить срок дисквалификации на один год. Однако Бех-Романчук категорически отказалась.
Напомним, что Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года.