Денис Седашов

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис заявил, что верит в возможность дальнейшего улучшения мирового рекорда и не исключает преодоления высоты 6,40 метра.

Шведский легкоатлет убежден, что у него есть потенциал двигаться еще выше, хотя понимает, что этот путь требует времени и постепенного прогресса. Слова приводит AIPS.

Я чувствую, что постепенно приближаюсь к 6,40 м. Возможно, нужно сделать еще несколько шагов, но я точно на правильном пути. Я доказал себе, что такая высота вполне реальна. Арман Дюплантис

В то же время спортсмен подчеркнул, что не ожидает мгновенного результата и не связывает с этим конкретные сроки.

Это не произойдет автоматически или магически. Возможно, даже не в этом году. Но я знаю, что это в пределах моих возможностей на протяжении карьеры. Я просто буду двигаться шаг за шагом и смотреть, насколько далеко смогу зайти. Арман Дюплантис

Дюплантис – лучший спортсмен Европы 2025 года, Усик – вне топ-10.