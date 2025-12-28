Дюплантис – лучший спортсмен Европы 2025 года, Усик – вне топ-10
Титулованный швед обошел Алькараса и Погачара
9 минут назад
Арман Дюплантіс / Фото - France24
Звёздный шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал победителем 68-го опроса на звание лучшего спортсмена 2025 года среди информационных агентств Европы.
В опросе приняли участие 23 европейских информационных агентства. Об этом сообщает agerpres.ro.
Дюплантис набрал 184 балла, опередив испанского теннисиста Карлоса Алькараса и словенского велогонщика Тадея Погачара.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) поделил 14-15-е места с норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё – по 16 баллов.
Напомним, Дюплантис и Маклафлин признаны лучшими атлетами года по версии World Athletics.