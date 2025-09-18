28-летняя швейцарская гонщица хочет возглавить Международную автомобильную федерацию
Лаура Вильярс выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы
около 1 часа назад
Швейцарская гонщица Лаура Вилларс заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Международной автомобильной федерации (FIA), которые состоятся 12 декабря 2025 года. Сообщает Finance Yahoo.
FIA должна снова стать федерацией клубов и владельцев лицензий. Моя цель — сделать управление более демократичным, прозрачным, ответственным и открытым для женщин и новых поколений. Я твердо верю, что автоспорту нужно разнообразие и инновации, чтобы вдохновлять молодое поколение во всем мире.
