Семикратный чемпион мира и гонщик Ferari Льюис Хэмилтон прокомментировал решение команды Cadillac подписать контракты с Валттери Боттасом и Серхио Пересом. Сообщает пресс-служба Формулы-1.

Нет смысла лишний раз говорить о таланте Боттаса — он демонстрировал его на протяжении всей карьеры. Cadillac получил одного из самых честных и, пожалуй, самых веселых финнов. Это чрезвычайно искренний человек — скучаю по совместной работе с ним.

Считаю, команда сделала правильный выбор. Мы увидим и Серхио, который обладает огромным опытом. Их багаж знаний, полученный в выступлениях за две сильные команды, поможет Cadillac быстрее прогрессировать.