Ферстаппен рассказал о своей мечте
Пилот Red Bull хочет участвовать в 24 часах Нюрбургринга
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен на пресс-конференции поделился впечатлениями от своего выступления на легендарной немецкой трассе Нордшляйф в прошлые выходные.
Напомним, что нидерландский гонщик получил лицензию для класса GT3, что дает ему возможность выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2026 году.
Там очень хорошая атмосфера, много поклонников гонок на выносливость. Это своего рода мое хобби — участвовать в гонках в других дисциплинах. Моя мечта — наконец-то проехать 24-часовую гонку, и я знал, что нужна лицензия. Это была идеальная возможность.
