Денис Седашов

Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли победил на пятом этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при Канады. Для итальянца это четвертый подряд триумф в сезоне.

Антонелли стал первым пилотом в истории Формулы-1, который выиграл первые четыре гонки в карьере подряд, благодаря чему укрепил лидерство в личном зачете. Вторым в Монреале финишировал Льюис Хэмилтон, а третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull.

Финишную черту пересекли 16 пилотов из 22. Среди тех, кто сошёл с дистанции — Джордж Расселл (Mercedes), Ландо Норрис (McLaren), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Алекс Албон (Williams), Арвид Линдблад (Racing Bulls) и Серхио Перес (Red Bull).