ЧМ-2026. Латвия разгромила Великобританию, Канада обыграла Словакию
Британцы вылетели из элитного дивизиона
около 2 часов назад
На чемпионате мира-2026 по хоккею прошли очередные матчи группового этапа.
В группе А сборная Латвии одержала третью победу на турнире, разгромив Великобританию со счетом 6:0. После этого поражения британская команда досрочно заняла последнее место в группе и в следующем сезоне будет выступать в Дивизионе 1А.
Группа А
Великобритания — Латвия — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Финляндия — Австрия — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Группа В
Дания — Италия — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Словакия — Канада — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
