Рассел выиграл спринт на Гран-при Канады
Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли финишировал третьим
23 минуты назад
Пилот команды Mercedes Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Канады.
Вторую позицию на финише занял представитель McLaren Ландо Норрис. Тройку призеров замкнул напарник Расселла по команде и лидер общего зачета чемпионата Андреа Кими Антонелли.
Гонка Гран-при Канады состоится завтра, 24 мая.
Экклстоун — о борьбе за титул: «Чемпионом этого года станет или Антонелли, или Ферстаппен».