Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из Red Bull прокомментировал информацию о возможных переговорах с командой McLaren. Слова приводит Motorsport Week.

Лидер чемпионата отказался детально обсуждать слухи, отметив, что в настоящее время полностью сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду и улучшении результатов на трассе.

Я не собираюсь это комментировать. Я уже сказал то, что хотел сказать раньше. Если появится что-то новое или что-то изменится, вы услышите это от меня, а не от кого-то другого, кто говорит об этом, правильно?

Сейчас я просто сосредоточен на своей работе в моей команде. Мы на подъеме, и это действительно приятно видеть. У меня были очень позитивные выходные в Австрии. Мы просто пытаемся улучшаться дальше, и я знаю, что, конечно, может быть довольно сложно; конкуренция очень высокая, но мы здесь, чтобы просто пытаться ехать быстрее.