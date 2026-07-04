Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Александра Усика (25-0, 16 КО), для ВВС Sport назвал потенциального соперника украинца.

«Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего «последнего танца».

Это поединок, который имеет значительный потенциал с точки зрения спорта, СМИ и на международном уровне».

Сергей отмечает, что Америка является «наилогичным вариантом» для поединка Усик – Уайлдер, но дата и место проведения пока не определены.

«В настоящее время эта возможность вызывает значительный интерес, но конкретные договоренности еще не достигнуты.

Поединок такого уровня требует не только соответствующих имен. Он также нуждается в соответствующем партнере, соответствующем месте проведения, соответствующей платформе для трансляции и событии соответствующего масштаба».