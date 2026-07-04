Денис Седашев

Украинская теннисистка Марта Костюк (13 WTA) успешно преодолела третий круг травяного турнира Grand Slam в Лондоне. В трех сетах украинка нанесла поражение Эмме Наварро (26 WTA) из США.

Матч длился 1 час и 45 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу Костюк. Эта победа стала для Марты первой в пяти очных противостояниях с американской теннисисткой.

В течение поединка Костюк дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Наварро за игру выполнила один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Марты станет американка Эшлин Крюгер (102 WTA).

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