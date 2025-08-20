Пилот Mercedes Джордж Рассел видит позитив для команды в уходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Британца цитирует f1analytic.com:

В команде (после ухода Хэмилтона), безусловно, другие настроения. Но в конечном итоге мы смотрим только на одно – на результаты. Очевидно, (этот сезон) мы начали очень хорошо, но сейчас у нас был неудачный период. Надеюсь, мы сможем вернуться на правильный путь, но любые изменения в любой организации всегда имеют свои плюсы и минусы.

Я думаю, что изменения произошли с Льюисом. Это хорошо для него. И также очень хорошо для нас, как команды: это новый старт. Иногда нужно сломать шаблон, чтобы вернуться на правильный путь.