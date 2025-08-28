Денис Седашов

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился мыслями о летнем перерыве в Формуле-1. Британский гонщик признался, что этот период важен как для отдыха, так и для возвращения мотивации. Слова приводит сайт Формулы-1.

Сейчас нужно успокоиться и сосредоточиться на возвращении к любимому делу. Я обожаю Формулу-1 и всегда ее любил, поэтому просто не буду обращать внимания на шум в прессе и вернусь к гонкам. Льюис Хэмилтон

По его словам, сезон является чрезвычайно изнурительным для всей команды:

Механики Ferrari в воскресенье вечером уезжают со стадиона, а уже с понедельника утра работают на базе в Маранелло. У них просто нет времени на отдых, и это ненормально. Поэтому летний перерыв очень нужен, ведь он позволяет людям побыть с семьями и накопить приятные воспоминания. Семья — это главное. Льюис Хэмилтон

В то же время Хэмилтон подчеркнул, что даже несколько недель паузы достаточно, чтобы успеть соскучиться по гонкам и с нетерпением ждать возвращения на трассу.

