Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон считает, что в случае смены руководителя в Ferrari может ожидать провал. Британца цитирует f1analytic.com:

Нельзя бояться провала. Но именно с этим сталкиваются в Ferrari. Думаю, там все ощущают, что их легко могут выбросить за дверь – а это неприятное ощущение. Команде нужна стабильность. Она дает всем уверенности, включая пилотов. Поэтому надеюсь, что в следующем году ничего такого не произойдет.

Хочется, чтобы они провели весь сезон вместе, ведь многое изменится не только в первых гонках, но и в последних. Очень много изменится в течение года. Это замечательная команда. Мне кажется, у них хорошее руководство. Да и может ли быть более сильный состав пилотов, не так ли?