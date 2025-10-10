Босс Ferrari назвал главную проблему команды
Вассьор заявил, что коллектив выступает с ограничениями
около 2 часов назад
Очень рано в гонке мы попросили Шарля действовать по схеме «lift and coast». Речь шла не только о том, чтобы немного снизить скорость на прямой, но и о поиске правильной точки торможения. В каждой гонке баланс тормозов приходится подстраивать чуть больше вперед, чуть больше.
В результате мы теряем часть темпа относительно реальных возможностей машины. Это особенно огорчает, потому что в начале уикенда в Баку и Сингапуре у нас был темп, но мы не смогли его реализовать. Для команды и пилотов это очень неприятно, потому что приходится гоняться с ограничениями.
Руководитель Ferrari Фредерик Вассьор высказался о проблемах команды на Гран-При Сингапура. Функционера цитирует f1analytic.com:
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.
