Очень рано в гонке мы попросили Шарля действовать по схеме «lift and coast». Речь шла не только о том, чтобы немного снизить скорость на прямой, но и о поиске правильной точки торможения. В каждой гонке баланс тормозов приходится подстраивать чуть больше вперед, чуть больше.

В результате мы теряем часть темпа относительно реальных возможностей машины. Это особенно огорчает, потому что в начале уикенда в Баку и Сингапуре у нас был темп, но мы не смогли его реализовать. Для команды и пилотов это очень неприятно, потому что приходится гоняться с ограничениями.