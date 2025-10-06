Денис Седашов

Финал второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series на трассе Charlotte Motor Speedway запомнился невероятной развязкой.

На последних метрах дистанции Росс Честейн в отчаянной попытке пройти в следующий этап атаковал Дэнни Хэмлина – и ударил его в заднюю часть автомобиля. Оба гонщика развернуло, но они сумели пересечь финишную линию... задним ходом, вызвав восторг у зрителей.

Несмотря на инцидент, Хэмлин все же гарантировал себе место в полуфинале плей-офф, тогда как Честейн выбыл из борьбы за титул.

А победителем гонки стал новозеландец Шейн ван Гисберген из команды Trackhouse Racing, который одержал уже пятую победу в сезоне.

