Безумная развязка NASCAR: гонщики пересекли финиш задним ходом
Победителем стал Шейн ван Гисберген
около 1 часа назад
Финал второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series на трассе Charlotte Motor Speedway запомнился невероятной развязкой.
На последних метрах дистанции Росс Честейн в отчаянной попытке пройти в следующий этап атаковал Дэнни Хэмлина – и ударил его в заднюю часть автомобиля. Оба гонщика развернуло, но они сумели пересечь финишную линию... задним ходом, вызвав восторг у зрителей.
Несмотря на инцидент, Хэмлин все же гарантировал себе место в полуфинале плей-офф, тогда как Честейн выбыл из борьбы за титул.
А победителем гонки стал новозеландец Шейн ван Гисберген из команды Trackhouse Racing, который одержал уже пятую победу в сезоне.
