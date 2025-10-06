Четырехкратный чемпион мира и пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал своё второе место на Гран-при Сингапура. Слова приводит Sky Sports.

Перед стартом трасса только начала подсыхать, и стартовать с грязной стороны решетки было сложно. Мы пытались что-то придумать, но это не сработало. На первом отрезке пришлось беречь резину и оставаться на трассе как можно дольше. Это нам удалось, однако гонка оказалась намного сложнее, чем я ожидал — по разным причинам.

Нам нужно разобраться, почему в определенные моменты все пошло не по плану. В Сингапуре, даже если у тебя лучший темп, обогнать почти нереально, если только не происходит что-то непредвиденное. Поэтому второе место — это максимум, на который мы могли рассчитывать.