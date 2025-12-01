Михаил Цирюк

Первый месяц зимы, а вместе с тем последний месяц 2025 года начался. Период рождественско-новогодних праздников приносит в большой спорт определенное затишье, однако некоторые крупные события всё же происходят. Предлагаем вашему вниманию анонс крупнейших спортивных событий декабря, чтобы провести этот год на правильной ноте.

Три этапа Кубка мира по биатлону

С наступлением зимы всегда приходит биатлонный сезон (как и сезон множества других зимних видов спорта, менее популярных в Украине), и в декабре нас ждут целых три этапа Кубка мира. Первый, в шведском Эстерсунде, уже стартовал. В последние выходные ноября прошли эстафеты, классические и смешанные, и Украина в них, к сожалению, не порадовала.

Новая кампания началась для нашей команды с 15 места в женской эстафете, которое заняли сестры Дмитренко, Елена Городна и Александра Меркушина. Значительно лучше проявили себя мужчины в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Дмитрия Пидручного. Несмотря на три круга штрафа, наша команда сумела попасть в топ-10, став девятой.

А вот в смешанных эстафетах всё пошло шиворот-навыворот. В сингл-миксте Антон Дудченко и Александра Меркушина стали 12-ми, а в классическом Богдан Цимбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Елена Городна заняли 18 позицию, и такой результат стал худшим в истории показателем Украины в этой дисциплине.

Стартовый этап Кубка мира 2025/26 продолжается, и уже завтра продолжится личными соревнованиями. Во вторник, 2 декабря, нас ждет женская индивидуальная гонка (16:30), а в среду, в то же время, состоится и мужская. Завершат программу первого этапа спринты, которые пройдут 5 и 6 декабря, а также гонки преследования, запланированные на 7 число.

После этапа в Эстерсунде до конца года нас ждут ещё два: в австрийском Хохфильцене (12-14 декабря) и французском Анси (18-21 декабря).

Женский чемпионат мира по гандболу

Еще одно крупное событие, которое началось в конце ноября - женский ЧМ по гандболу. Здесь Украина, к сожалению, не представлена, однако мировое первенство от этого своего статуса не теряет. На данный момент уже сыграно большую часть предварительного этапа, однако главная борьба начнется уже на следующем, так что всё самое интересное, однозначно, впереди. В целом турнир продлится с 26 ноября по 14 декабря.

ЧМ U-20 по хоккею для Украины

Очень ответственным этот декабрь будет и для украинского хоккея. Наша молодежная команда U-20 сыграет на чемпионате мира в дивизионе 1A, где соперниками сине-желтых будут сборные Казахстана, Австрии, Норвегии, Франции и Словении. Турниротбудется с 7 по 13 декабря.

В прошлом году наша команда этой возрастной категории очень уверенно прошла дивизион 1B, выиграв все пять матчей и заслуженно повысившись в классе. Теперь же задача - закрепиться на высшем уровне и, как минимум, не вернуться назад.

Развязка сезона Формулы-1

Просто невероятно, по своей драматургии, сложился этот сезон Формулы-1. На протяжении длительной части кампании казалось, что чемпионской борьбы как таковой в 2025 году не будет: Макларен доминирует, у Ферстаппена проблемы с болидом, а кроме Супер-Макса бросить вызов Оскару или Ландо никто не способен.

Но Ферстаппен снова доказал, что он - просто сверхчеловек. После своей победы в Катаре Макс обошел в общем зачете пилотов Оскара Пиастри, вышел на второе место, и теперь отстает от напарника Оскара, Ландо Норриса, на 12 очков, то есть остается в борьбе за титул до последней гонки.

Для того, чтобы снова сделать невозможное и завоевать его, нидерландцу нужно выиграть гонку и надеяться, что Норрис займет место не выше четвертого, или же просто попасть на подиум и надеяться, что конкурент не финиширует в очках.

Немного сложнее будет побороться за титул Оскару Пиастри: ему до Норриса 16 баллов, так что австралиец должен надеяться на собственную победу и непопадание напарника в топ-5. Наблюдать за всеми этими невероятными интригами можно уже ближайшим воскресеньем, 7 декабря с 15:00. Впрочем, советуем следить за решающим уикендом начиная с квалификации. Даже если вы не являетесь фанатом Ф-1, такие развязки могут раз и навсегда влюбить в этот вид спорта.

Чемпионат мира U-20 по хоккею

Ну и куда же без традиционного зимнего десерта - молодежного чемпионата мира по хоккею U-20. В этом году, как и всегда, он традиционно стартует в конце декабря - 26 числа, и продлится до 5 января следующего года. Турнир пройдет в США, так что фанаты хоккея могут понемногу готовиться менять режим сна. Ну а если вы еще не видели календарь турнира, то вот небольшой спойлер: в новогоднюю ночь нас ждет встреча США со Швецией, а также поединок Канады и Финляндии.

В материале использованы фото Getty images