Олег Шумейко

Менеджер гонщика Ferrari Шарля Леклера Николя Тодт провёл переговоры с другими командами Формулы-1 о будущем своего клиента, сообщает rmcsport.bfmtv.com.

Француз заявил, что ищет альтернативы для подопечного, контракт которого с итальянской командой действителен до 2026 года. Тодт разговаривал о потенциальном трудоустройстве клиента с McLaren, Aston Martin и Mercedes. Возможен даже вариант с обменом Леклера на Оскара Пиастри в 2027 году, но на данный момент это рассматривается только как гипотетическая возможность.

