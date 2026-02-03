Босс Ferrari назвал позитив для команды на предсезонных тестах Формулы-1
Вассёр заверил, что итальянцы прогрессируют с каждым днём
около 1 часа назад
Руководитель Ferrari Фредерик Вассьёр высказался о положении дел команды на зимних тестах в Барселоне. Функционера цитирует gpblog.com:
Мы проехали кучу кругов в течение недели, это хорошо.
Хорошо ежедневно проезжать 160 кругов, и это важно для сбора данных и подготовки к Бахрейну в лучших условиях.
В общем, это действительно ранние этапы, и самое важное — иметь возможность проезжать круги. Команде нужно открыть так много нового как со стороны двигателя, так и со стороны шасси. Но также для обоих пилотов, они должны управлять системами, а это означает, что с каждым кругом мы, вероятно, становимся немного лучше.
Это очень требовательно для обоих пилотов, потому что им приходится почти полностью перезагрузиться по сравнению с прошлым сезоном. Это важная неделя для них, это точно.
