Руководитель Ferrari Фредерик Вассьёр высказался о положении дел команды на зимних тестах в Барселоне. Функционера цитирует gpblog.com:

Мы проехали кучу кругов в течение недели, это хорошо.

Хорошо ежедневно проезжать 160 кругов, и это важно для сбора данных и подготовки к Бахрейну в лучших условиях.

В общем, это действительно ранние этапы, и самое важное — иметь возможность проезжать круги. Команде нужно открыть так много нового как со стороны двигателя, так и со стороны шасси. Но также для обоих пилотов, они должны управлять системами, а это означает, что с каждым кругом мы, вероятно, становимся немного лучше.

Это очень требовательно для обоих пилотов, потому что им приходится почти полностью перезагрузиться по сравнению с прошлым сезоном. Это важная неделя для них, это точно.