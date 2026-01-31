Денис Седашов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подвел итоги пятидневных предсезонных тестов в Барселоне, по результатам которых показал лучшее время за рулем болида Ferrari образца 2026 года.

Британец положительно оценил работу команды и собственную подготовку к новому сезону, подчеркнув стабильность машины и продуктивность тестовой программы. Слова приводит RacingNews365.

Это была очень продуктивная и приятная неделя. За зиму была выполнена огромная работа — как мной лично, так и всей командой, и приятно видеть, что это отражается в том объеме кругов, который мы смогли проехать без серьезных проблем. Заезды под дождем в начале тестов стали ценным опытом, особенно с новым болидом, и в целом это был уверенный старт. Нам еще нужно многому научиться и выполнить большой объем работы, но атмосфера в команде позитивная и сосредоточенная. Теперь мы проанализируем все собранные данные и тщательно подготовимся к тестам в Бахрейне. Льюис Хэмилтон

