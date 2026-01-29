Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги четвертого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, поделившись позитивными впечатлениями от работы с новым болидом.

Монегаск отметил, что команда постепенно разбирается с особенностями техники по новому регламенту, а сам он все увереннее чувствует себя за рулем. Слова приводит Ferrari.

Приятно наконец-то провести полный день в более репрезентативных условиях. С этим регламентом всё в новинку, и многое нужно понять и изучить. Управление машиной довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли в последние годы. Я воспринимаю это как настоящий вызов, а также как возможность попробовать новый подход.

Я чувствую себя всё более комфортно в болиде, даже несмотря на то, что освоение новых систем требует усилий — особенно это касается возросшей роли электрической составляющей силовой установки.

В настоящее время мы с командой не обращаем внимания на скорость, а шаг за шагом проходим свою программу и стараемся как можно лучше разобраться в машине. Ещё многое нужно проверить, но мы идем по графику. Это вдохновляет, и мы продолжим работу перед Бахрейном.