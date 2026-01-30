Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон подвел итоги четвертого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, подчеркнув надежность болида и продуктивную работу команды. Слова приводит Sky Sports.

За утреннюю сессию британец проехал 85 кругов, что стало одним из лучших показателей дня.

Было замечательно выехать на трассу в сухих условиях и нормально поработать, ведь первый день из-за погоды вышел смазанным. До этого в Фьорано я проехал лишь два круга, так что сегодня наконец смог почувствовать машину и понять, как работают шины.

Мы работали с резиной C2 и C1. Было очень холодно, поэтому шины не показывали оптимальных характеристик. Тем не менее, мы выполнили программу на день и получили представление о том, как работает болид и в каких аспектах нужно добавлять.

На предсезонных тестах главное — как можно больше времени проводить на трассе. Сегодня утром я проехал 85 кругов, и это фантастический результат. Он стал возможным благодаря отличной работе всех сотрудников на базе, которые подготовили болид, который в настоящее время работает очень надежно.

В прошлом году тесты начались наихудшим образом. С учетом полностью нового регламента, сейчас все складывается заметно лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, так будет и впредь.