Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о цели команды на 2025 год. Функционера цитирует f1analytic.com:

Трасса в Сингапуре сложнее технически по сравнению с Азербайджаном, где скорости выше. Но главным отличием остаются погодные условия. Несмотря на ночной формат, жара и влажность серьезно влияют как на машины, так и на пилотов.

Управлять этими факторами и правильно их использовать – это ключевой элемент уикенда. Мы были рады вернуться на подиум в Баку и подняться на второе место в чемпионате, но понимаем, насколько плотной остается борьба. Поэтому нужно выкладываться на максимум в каждой гонке, чтобы сохранить эту позицию.