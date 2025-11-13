Руководитель Red Bull Лоран Мекис поделился планами команды на заключительную часть сезона-2025. Функционера цитирует f1analytic.com:

Мы идем на риски, и если не рисковать, то не сможем побеждать. Мы приняли этот риск. Он не сработал, это больно. Мы ошиблись с квалификацией – что ж, такое бывает. Но мы шли на такие риски последние месяцы. Это дух нашей команды. У нас были взлеты и падения. Машина была «живой» – это самое главное. Она также была, вероятно, достаточно хороша, чтобы бороться за победу.

Сейчас мы думаем о том, как максимизировать наши шансы получить такую же машину в Лас-Вегасе. Остальное – следствие. Так что никто не думает о чемпионате. Мы просто решаем, что делать с вызовами Лас-Вегаса: очень низкой силой прижимания, экстремально холодными режимами для шин. Как мы заставим машину там работать? А остальное приложится.