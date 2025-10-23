Советник Red Bull: «McLaren больше не могут позволить себе прежнюю беззаботность»
Марко надеется, что соперники за титул и дальше будут сталкиваться с проблемами
Фото: Формула-1
Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о борьбе за титул между гонщиком команды Максом Ферстаппеном и пилотами McLaren Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом. Австрийца цитирует f1analytic.com:
Отметим, что в личном зачёте Ферстаппен идет третьим – 306 очков. На первом месте Пиастри с 346 очками, вторым находится Норрис – 332 очка.
Напомним, что Ферстаппен недавно выиграл Гран-При США.