Чемпион Формулы-1: «Хэмилтон не выигрывал семь чемпионских титулов, их должно было быть восемь»
Норрис считает, что Льюис все еще может бороться за высшие места
1 день назад
Фото: Формула-1
Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился мыслями о Льюисе Хэмилтоне. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:
У Хэмилтона сейчас другая машина, и у него больше опыта, чем у остальных. Льюис не выигрывал семь чемпионских титулов (улыбается), их должно было быть восемь.
Но благодаря тому, что Хэмилтон был достаточно силен, он легко может достичь успеха. Это было бы круто. Я бы также хотел, чтобы Льюис вернулся на вершину и продолжил борьбу.
Себастьян Феттель назвал своего фаворита на чемпионство в 2026 году.