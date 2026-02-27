Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился мыслями о Льюисе Хэмилтоне. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

У Хэмилтона сейчас другая машина, и у него больше опыта, чем у остальных. Льюис не выигрывал семь чемпионских титулов (улыбается), их должно было быть восемь.

Но благодаря тому, что Хэмилтон был достаточно силен, он легко может достичь успеха. Это было бы круто. Я бы также хотел, чтобы Льюис вернулся на вершину и продолжил борьбу.