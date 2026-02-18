«Моя віра не змінилася»: Хэмилтон сделал откровенное заявление о Ferrari после провального сезона
Пилот рассказал о внутренних изменениях в команде и своей роли в возрождении команды
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подтвердил, что сохраняет полное доверие к команде Ferrari после сложного сезона-2025. Слова приводит Sky Sports.
Моя вера в команду абсолютно не изменилась. Я полностью доверяю команде и её потенциалу. Именно поэтому я подписал долгосрочный контракт — я понимал, что успех не приходит мгновенно, а требует времени и работы.
Пилот также подчеркнул, что команда извлекла уроки из прошлого сезона и уже внесла изменения для прогресса.
Мне кажется, сейчас мы работаем вместе лучше, чем когда-либо, и это вдохновляет меня смотреть вперед.
