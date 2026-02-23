Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис назвал свою цель на сезон-2026. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Конечно, я был бы рад успешно защитить чемпионский титул. Не думаю, что на мне лежит какая-то особенная, дополнительная ответственность... то есть в жизни всегда нужно отвечать за свои действия. Но я в любом случае сделаю все возможное, чтобы защитить титул чемпиона и продолжать побеждать.

Однако нас ждет новый сезон, с новыми испытаниями. Так что не все так просто – и не получится просто продолжать делать то же самое, что и в прошлом сезоне.

На данный момент, из того, что я вижу, я понимаю, что нам еще нужно улучшать свой болид, если мы хотим бороться за самые высокие места, если хотим подойти к первой гонке сезона уверенными в себе. Но я чувствую себя достаточно уверенно.

Безусловно, победа в прошлом году в чемпионате помогла мне почувствовать уверенность. Понимание того, что однажды я уже смог победить, придаёт уверенности, что я смогу сделать это снова. И это хорошо. Но сезон будет длинным, и мне нужно убедиться, что я сделаю свое дело. И вместе с командой мы должны убедиться, что постараемся как можно лучше воспользоваться своим шансом.