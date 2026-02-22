Семикратный чемпион мира и пилот Ferrari британский гонщик Льюис Хэмилтон в социальной сети поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.

По его словам, подготовка команды и тестирование машины вдохновляют и мотивируют на максимальные результаты.

Тесты завершены. Впечатляет видеть, как команда отдаёт все силы, чтобы создать машину. Это самая захватывающая часть моей работы. Всё создаётся с нуля, а затем снова и снова совершенствуется. Лишь немногие из нас получают возможность испытать эту машину, и это ощущение никогда не надоедает. Хочу выразить огромную благодарность всей команде на базе за их преданную работу, благодаря которой мы достигли этого результата!

Я перезагрузился и отдохнул. Я никуда не ухожу, так что оставайтесь со мной. Когда-то я забывал, кто я есть, но благодаря вашей поддержке этого больше не случится. Я знаю, чего нужно достичь. Это будет невероятный сезон. Я отдал всё, чтобы оказаться здесь сегодня. Вперёд!