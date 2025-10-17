Чемпион Формулы-1 в 1997 году Жак Вильнёв ответил, кого видит с титулом личного зачета Королевы автоспорта по результатам сезона-2025. Канадца цитирует f1analytic.com:

Кто выиграет титул в 2025 году? Ферстаппен. И это будет его самый красивый титул.

Дело в том, что два пилота McLaren слишком страдают от давления. Им пора проснуться.