Чемпион Формулы-1 назвал обладателя титула сезона-2025
Вильнёв считает, что Ферстаппен выйдет победителем из-за недопонимания в McLaren
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион Формулы-1 в 1997 году Жак Вильнёв ответил, кого видит с титулом личного зачета Королевы автоспорта по результатам сезона-2025. Канадца цитирует f1analytic.com:
Кто выиграет титул в 2025 году? Ферстаппен. И это будет его самый красивый титул.
Дело в том, что два пилота McLaren слишком страдают от давления. Им пора проснуться.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.
