Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о шансах Макса Ферстаппена завоевать титул в сезоне-2025. Слова финна приводит gpblog.com:

Математическая возможность сохраняется. Факт в том, что Макс проделал невероятную работу с командой, чтобы максимизировать производительность автомобиля. Это просто невероятно.

Иногда результаты похожи на волну — они непостоянны. Макс один с командой. У него нет напарника, который бы подталкивал его к максимизации производительности. Поэтому интересно посмотреть, как далеко Макс может зайти. Это очень интересно.