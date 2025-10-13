Легенда McLaren высказался о борьбе Ферстаппена за титул: «Выполнил невероятную работу»
Хаккинен считает, что Максу не хватает товарища в Red Bull, который будет его подталкивать
около 1 часа назад
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о шансах Макса Ферстаппена завоевать титул в сезоне-2025. Слова финна приводит gpblog.com:
Математическая возможность сохраняется. Факт в том, что Макс проделал невероятную работу с командой, чтобы максимизировать производительность автомобиля. Это просто невероятно.
Иногда результаты похожи на волну — они непостоянны. Макс один с командой. У него нет напарника, который бы подталкивал его к максимизации производительности. Поэтому интересно посмотреть, как далеко Макс может зайти. Это очень интересно.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.
