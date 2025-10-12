Ферстаппен: «В следующем году Mercedes будет впереди»
Макс считает, что с собственным двигателем для Red Bull могут быть риски
16 минут назад
Фото: Формула-1
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, от какой команды ожидает прорыва в сезоне-2026. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:
Следующий год, очевидно, не будет простым с нашим собственным двигателем. Это новый риск для Red Bull, хотя риском был и приход в Формулу-1, и они неплохо справились.
Будет ли доминировать Mercedes? Трудно сказать. Но я уверен, что Mercedes будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны. Это ведущая компания, поэтому уверен, что они будут на ведущих позициях. Особенно если дело касается двигателя.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.
Поделиться