Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, от какой команды ожидает прорыва в сезоне-2026. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Следующий год, очевидно, не будет простым с нашим собственным двигателем. Это новый риск для Red Bull, хотя риском был и приход в Формулу-1, и они неплохо справились.

Будет ли доминировать Mercedes? Трудно сказать. Но я уверен, что Mercedes будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны. Это ведущая компания, поэтому уверен, что они будут на ведущих позициях. Особенно если дело касается двигателя.