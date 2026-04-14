Драки и издевательства. Звезда Формулы-1 поделился шокирующими подробностями детства
Пилот вспомнил случаи расизма
37 минут назад
Семикратный чемпион мира и пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о сложном пути к вершинам автоспорта. Британец признался, что в начале карьеры регулярно сталкивался с агрессивным неприятиям со стороны окружения. Слова приводит сайт Ф-1.
Успех не всегда бывает таким, каким кажется. На вершине бывает одиноко, особенно если вы первый. Успех — ничто без семьи, команды и людей, с которыми ты сплотился. Если ты не можешь разделить его и прожить, то все это напрасно. Я бы сказал, что моменты, которые больше всего на меня повлияли, были связаны с окружением. Избиения, драки, издевательства, оскорбления… Все в таком роде. Люди, которые говорили мне вернуться в свою страну… Все это я храню в себе.
