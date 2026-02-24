Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил беспокойство по поводу нового технического регламента, считая, что изменения могут негативно повлиять на интерес болельщиков к чемпионату. Слова приводит GP Blog.

По словам британца, на старте сезона команды и пилоты столкнутся с трудностями адаптации, что может сказаться на зрелищности гонок.

Сейчас мы все наблюдаем за тем, кто окажется лучшим — посмотрим, что из этого выйдет. Хотя в начале сезона в гонках точно будет некоторая путаница, потому что всем придется снова адаптироваться к новой Формуле-1.

Мне кажется, что новые правила не слишком благоприятны для Ферстаппена и не очень подходят его стилю пилотирования. Сами гонки в некоторой степени отходят на второй план. Но так всё и развивается: больше правил, больше ограничений для гонщиков — не делай то, не делай это, и так далее.

По своей природе Формула-1 всегда была чемпионатом гонщиков, а не инженеров. Но теперь Формула-1 все больше начинает соперничать с Формулой E. Возможно, болельщикам это нравится, но мне — точно нет. Существует опасность, что Ф-1 начнет терять зрителей. Искренне надеюсь, что я всё же ошибаюсь.